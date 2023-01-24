Зеленский объявил о кадровых перестановках в структурах центральной власти

Министерства и структуры центральной власти Украины претерпят ряд изменений. Речь идет о кадровых перестановках, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Решения также коснутся региональных властей и правоохранительных органов. Какие именно нововведения стоит ожидать, президент не уточнил.
«Уже есть также кадровые решения — часть сегодня, часть завтра — по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах и в правоохранительной системе», — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее президент Украины провел встречу с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе беседы Зеленский поблагодарил его за поддержку Киева.