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Зеленский объявил о кадровых перестановках в структурах центральной власти

Политика
Зеленский объявил о кадровых перестановках в структурах центральной власти

Министерства и структуры центральной власти Украины претерпят ряд изменений. Речь идет о кадровых перестановках, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Решения также коснутся региональных властей и правоохранительных органов. Какие именно нововведения стоит ожидать, президент не уточнил.

«Уже есть также кадровые решения — часть сегодня, часть завтра — по управленцам разного уровня в министерствах и других структурах центральной власти и в регионах и в правоохранительной системе», — сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее президент Украины провел встречу с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе беседы Зеленский поблагодарил его за поддержку Киева.
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