Зеленский запретил чиновникам отдыхать за границей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов. Один из них касается выезда государственных служащих за рубеж в период ведения боевых действий.
Соответствующую инициативу ранее предложил СНБО. По словам Зеленского, запрет должен касаться должностных лиц всех уровней власти и правоохранительных органов, а также всех лиц, работающих в интересах государства.
«Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся», — заявил Зеленский в видеообращении.
Кроме того, украинский лидер провел ряд кадровых перестановок в органах власти и силовых структурах. При этом никаких конкретных имен он не назвал.