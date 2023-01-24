Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Зеленский запретил чиновникам отдыхать за границей

Политика
Зеленский запретил чиновникам отдыхать за границей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов. Один из них касается выезда государственных служащих за рубеж в период ведения боевых действий.

Соответствующую инициативу ранее предложил СНБО. По словам Зеленского, запрет должен касаться должностных лиц всех уровней власти и правоохранительных органов, а также всех лиц, работающих в интересах государства.

«Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся», — заявил Зеленский в видеообращении.

Кроме того, украинский лидер провел ряд кадровых перестановок в органах власти и силовых структурах. При этом никаких конкретных имен он не назвал.
владимир зеленский выезд за границу снбо указ
Военкоры ФАН
Лучшие в аду