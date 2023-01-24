Украинские СМИ: замглавы офиса Зеленского уволился по собственному желанию

Госорган, борющийся с коррупцией, проверял сведения об автомобилях Кирилла Тимошенко. Причиной тому стали публикации журналистов, настаивавших, что замглавы офиса президента Владимира Зеленского ездит на иномарке Porsche за 100 тыс. долларов. Заявлялось также, что Тимошенко якобы присвоил себе внедорожник Chevrolet Tahoe, переданный США для гуманитарной помощи украинскому народу.