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Украинские СМИ: замглавы офиса Зеленского уволился по собственному желанию

Политика
Украинские СМИ: замглавы офиса Зеленского уволился по собственному желанию

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подписал заявление об увольнении с занимаемого поста, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники. Ранее политик попал в поле зрения Украинского антикоррупционного агентства.

Госорган, борющийся с коррупцией, проверял сведения об автомобилях Кирилла Тимошенко. Причиной тому стали публикации журналистов, настаивавших, что замглавы офиса президента Владимира Зеленского ездит на иномарке Porsche за 100 тыс. долларов. Заявлялось также, что Тимошенко якобы присвоил себе внедорожник Chevrolet Tahoe, переданный США для гуманитарной помощи украинскому народу.

Написавшие о «Порше» журналисты также заявляли, что политик проживает в элитном поселке в Киевской области. В расследовании этот район окрестили «главным поселением украинских миллионеров».

Ряд источников также отмечают, что отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины.
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