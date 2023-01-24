Пентагон считает передачу танков Abrams Украине неэффективной

Что касается передачи танков Abrams, то здесь встает сразу несколько проблем. Вашингтон понимает взятую на себя ответственность в зоне применения американского оружия и сложную логистику. На данный момент тяжелая бронетехника является «очень сложной системой, которая требует большого объема поддержки», констатировал представитель Пентагона.