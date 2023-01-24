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Пентагон считает передачу танков Abrams Украине неэффективной

Армия
Пентагон считает передачу танков Abrams Украине неэффективной

США отправляют Украине то вооружение, которое ей сейчас необходимо. Так на вопрос о возможной поставке танков Abrams Киеву отреагировал высокопоставленный представитель Пентагона.

По его словам, сейчас ставка идет на эффективность с учетом скорых изменений климатических условий. Поэтому украинцам поставляется вооружение, готовое к немедленной эксплуатации.

Что касается передачи танков Abrams, то здесь встает сразу несколько проблем. Вашингтон понимает взятую на себя ответственность в зоне применения американского оружия и сложную логистику. На данный момент тяжелая бронетехника является «очень сложной системой, которая требует большого объема поддержки», констатировал представитель Пентагона.
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