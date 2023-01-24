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Порядка 1,5 миллиона россиян пересекли границу с Грузией в 2022 году

Общество
Порядка 1,5 миллиона россиян пересекли границу с Грузией в 2022 году

Около полутора миллиона россиян прибыли в Грузию в прошедшем году. Соответствующие показатели в пять раз превзошли результат 2021 года, говорится на сайте МВД республики.

Наибольшее количество случаев пересечения границы зафиксировано в августе. Тогда в Грузию прибыли 260 тысяч человек. Немногим меньше показатели в июле и сентябре — 236 тысяч и 222 тысячи, соответственно.

В МВД уточнили, что в 2021 году в Грузию прибыли лишь 292 тысячи россиян. В документе также говорится, что в прошлом году республика приняла около 5,5 миллиона иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что власти Мексики проводят консультации с МИД РФ. Государство договаривается о введении безвизового режима для россиян.
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