Десятый сезон «Склифосовского» выйдет на экраны 30 января

Премьера десятого сезона телесериала «Склифосовский» состоится 30 января на «России-1». Об этом объявил телеканал.
В юбилейный сезон «Склифосовского» вернулись полюбившиеся зрителям актеры и новые герои. Кроме будней в больнице поклонники будут следить за новыми поворотами судеб основных персонажей, борьбой за их счастье.
К главным ролям вернулись Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова, Анна Якунина. Сюжет десятого сезона будет разворачиваться после ДТП, в которое попала хирург Ирина Павлова. Врачу предстоит сложнейшая операция, за которую возьмется Олег Брагин.
На официальной странице сериала в соцсетях стало известно о начале съемок 11-го сезона «Склифосовского». Известно, что в больницу придет новый главврач и устроит отделению внеплановую аттестацию.