Конгрессмен Корнер запросил данные о гостях дома Байдена, где нашли секретные документы

Ранее он обратился с соответствующей просьбой в администрацию страны, однако там сообщили об отсутствии подобных записей. В связи с этим Корнер попросил сотрудников, занимающихся охраной главы государства, передать в конгресс полный список посетителей резиденции в Уилмингтоне.