Конгрессмен Корнер запросил данные о гостях дома Байдена, где нашли секретные документы

Конгрессмен Джеймс Корнер обратился в Секретную службу США с просьбой предоставить список посетителей частного дома президента Джо Байдена, в котором ранее были обнаружены секретные документы. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте политика.
При этом Джеймс Корнер занимает пост председателя комитета по надзору и ответственности Палаты представителей США. По словам парламентария, Белый дом обеспечивает «недостаточную прозрачность» относительно записей гостей.
Ранее он обратился с соответствующей просьбой в администрацию страны, однако там сообщили об отсутствии подобных записей. В связи с этим Корнер попросил сотрудников, занимающихся охраной главы государства, передать в конгресс полный список посетителей резиденции в Уилмингтоне.
«Комитет хочет получить информацию о том, кто имел доступ к его (Джо Байдена) дому в бытность его работы вице-президентом США, у Секретной службы», — указано в документе.
В частности, Джеймс Корнер хочет получить документы за период с 20 января 2017 года по настоящее время.
На прошлой неделе в доме Джо Байдена были обнаружены еще шесть конфиденциальных документов. По словам адвоката президента, в общей сложности материалы нашли в трех разных местах.