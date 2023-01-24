Депутат ГД Гусев объяснил, почему депутатам разрешат не публиковать сведения о доходах

Доходы чиновников будут контролироваться даже после введения запрета на их публикацию в открытом доступе. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по контролю, депутат Госдумы Дмитрий Гусев.
Ранее стало известно, что с 1 марта декларации депутатов и сенаторов о доходах перестанут публиковать в открытый доступ. Общественности будет представлена лишь информация о количестве указанных документов и нарушениях.
Как отметил Гусев, контроль над доходами чиновников все равно остается. В любой момент их могут спросить, откуда у появилась та или иная недвижимость, автомобиль и так далее.
«Убирается только один момент — обязательная публикация этих данных. Это связано с безопасностью, конечно. Просто с обычной антитеррористической безопасностью», — объяснил депутат.
Наличие подобной информации в свободном доступе позволяет узнать личную информацию о человеке, что делает его беззащитным, отметил Гусев. Все остальное законодательство остается в силе, заключил депутат.
Запрет на публикацию данных чиновников о доходах и недвижимости в открытый доступ связан с началом действия соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Документ был подписан в декабре прошлого года.