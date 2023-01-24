Москалькова обсудила с послом Швейцарии современное состояние прав человека

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова провела рабочую встречу с послом Швейцарии в Москве Кристиной Марти Ланг. Главной темой обсуждения стало современное состояние прав человека на европейском пространстве.
Москалькова поделилась с послом основными направлениями работы института государственного правозащитника. Кроме того, беседа коснулась координации действий омбудсменов разных стран для более продуктивного функционирования.
«Обсудили важность нейтралитета, который соблюдает Швейцарская Конфедерация по ряду европейских санкций против России», — добавила Москалькова.
В конце беседы российский омбудсмен пожелала послу скорейшей реализации проекта создания национального центра по правам человека. По словам Ланг, инициатива сейчас обсуждается в швейцарском парламенте.