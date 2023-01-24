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Сенатор-республиканец Корнин заявил о неготовности США к украинскому кризису

Политика
Сенатор-республиканец Корнин заявил о неготовности США к украинскому кризису

Соединенные Штаты оказались не готовы к украинскому конфликту. Такое мнение высказал сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин.

Политик выступил в American Enterprise Institute. У него поинтересовались, снижаются ли запасы вооружения на американских складах в связи с постоянной помощью Украине. Корнин признал, что страна оказалась не готова к кризису с точки зрения военно-промышленной отрасли.

По мнению сенатора-республиканца, Вашингтон долгое время был сфокусирован на сдерживании «однополярного мира». Поэтому нынешние конкурентные вызовы застали США врасплох.

Ранее старший вице-президент Центра стратегических международных исследований Сет Джонсон заявил, что американский ВПК не готов к конфликту с Китаем. Проблемы в этой отрасли обнажил украинский кризис.
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