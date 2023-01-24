Путин в феврале может встретиться с одним из лидеров парламентских партий

Президент России Владимир Путин в начале февраля планирует не только встретиться с лидерами фракций в Госдуме, но и может провести переговоры с одним из них. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник.
«В самом начале февраля помимо встречи с главами фракций будет и встреча с (лидером одной из фракций). Так должно быть», — уточнил источник агентства.
Кремль ранее заявлял, что дата встречи Путина с главами фракций пока не выбрана. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, как только такая информация появится, он о ней сообщит.
Песков ранее прокомментировал возможность участия Путина в следующих президентских выборах. Они запланированы на 2024 год.