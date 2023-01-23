Вучич: Европа де-факто находится в состоянии войны вопреки заявлениям политиков

Европа, фактически, пребывает в состоянии войны, как бы это не пытались умолчать политические лидеры континента. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации.
По словам главы государства, со стартом конфликта на Украине западное сообщество усилило давление на сербское государство. Вучич также отметил, что некоторые политики расценивают Западные Балканы и Сербию как «свой двор».
«Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет больше терпимости», — заявил Вучич.
По мнению президента Сербии, его страна вскоре столкнется с большим количеством тяжелых решений и трудных дней. Несмотря на это, Вучич заявил, что сделал для спасения страны все, что мог.