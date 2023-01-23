Об истории воинской славы Русской императорской гвардии рассказали в Эрмитаже

В здании Главного штаба Эрмитажа состоялась творческая встреча с заведующим отделом музея Александром Дыдыкиным. В «Музее гвардии» можно увидеть знамена, оружие, медали и ордена. С портретов смотрят волевые лица героев Российской империи. Здесь представлены мундиры гвардейских полков, шинель Александра II, мундирное платье Екатерины II, мундир Петра I, который он носил во время Северной войны, и многие другие уникальные экспонаты.
«Это история самой боеспособной части Российской императорской армии, гвардия всегда была лучшей. В ней служили легендарные офицерские фамилии России, которые считали за честь служить и погибнуть за Россию», — рассказал заведующий отделом «Главный штаб» Государственного Эрмитажа Александр Дыдыкин.
История этих элитных частей российского воинства насчитывает больше трех столетий. В 1700 году Петр I дал им звание гвардии в день выступления перед походом на Нарву. Формирования играли важную роль не только на поле боя. Гвардейцы проявили себя и как храбрые солдаты, с честью пронесшие боевые знамена через сражения и войны, и как умелые администраторы, управленцы, поэты, музыканты, и, разумеется, как герои, от которых не раз зависела судьба страны.
«Армия без традиций малобоеспособна, потому что когда воин чувствует за спиной поколения предков, которые с честью воевали, у него совершенно другое отношение к «боевой работе», как говорили офицеры гвардейские», — подчеркнул Дыдыкин.
Среди экспонатов «Музея гвардии» также представлены десятки уникальных картин и предметов, связанных с историей русской воинской славы XVIII-XX веков.