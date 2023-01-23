Об истории воинской славы Русской императорской гвардии рассказали в Эрмитаже

История этих элитных частей российского воинства насчитывает больше трех столетий. В 1700 году Петр I дал им звание гвардии в день выступления перед походом на Нарву. Формирования играли важную роль не только на поле боя. Гвардейцы проявили себя и как храбрые солдаты, с честью пронесшие боевые знамена через сражения и войны, и как умелые администраторы, управленцы, поэты, музыканты, и, разумеется, как герои, от которых не раз зависела судьба страны.