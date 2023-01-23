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Об истории воинской славы Русской императорской гвардии рассказали в Эрмитаже

ФАН-ТВ

В здании Главного штаба Эрмитажа состоялась творческая встреча с заведующим отделом музея Александром Дыдыкиным. В «Музее гвардии» можно увидеть знамена, оружие, медали и ордена. С портретов смотрят волевые лица героев Российской империи. Здесь представлены мундиры гвардейских полков, шинель Александра II, мундирное платье Екатерины II, мундир Петра I, который он носил во время Северной войны, и многие другие уникальные экспонаты.

Об истории воинской славы Русской императорской гвардии рассказали в Эрмитаже
«Это история самой боеспособной части Российской императорской армии, гвардия всегда была лучшей. В ней служили легендарные офицерские фамилии России, которые считали за честь служить и погибнуть за Россию», — рассказал заведующий отделом «Главный штаб» Государственного Эрмитажа Александр Дыдыкин.

История этих элитных частей российского воинства насчитывает больше трех столетий. В 1700 году Петр I дал им звание гвардии в день выступления перед походом на Нарву. Формирования играли важную роль не только на поле боя. Гвардейцы проявили себя и как храбрые солдаты, с честью пронесшие боевые знамена через сражения и войны, и как умелые администраторы, управленцы, поэты, музыканты, и, разумеется, как герои, от которых не раз зависела судьба страны.

Об истории воинской славы Русской императорской гвардии рассказали в Эрмитаже
«Армия без традиций малобоеспособна, потому что когда воин чувствует за спиной поколения предков, которые с честью воевали, у него совершенно другое отношение к «боевой работе», как говорили офицеры гвардейские», — подчеркнул Дыдыкин.

Среди экспонатов «Музея гвардии» также представлены десятки уникальных картин и предметов, связанных с историей русской воинской славы XVIII-XX веков.
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