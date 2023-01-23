Герасимов: ВС России вынуждены противостоять всему коллективному Западу

Практически весь коллективный Запад встал против Вооруженных сил России. Подобных событий страна не видела уже давно, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Недавно была проведена частичная мобилизация, что стало необходимым решением для стабилизации ситуации и защиты новых территорий. Подобных мероприятий не проводилось со времен Великой Отечественной войны, передает aif.ru.
«Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад», — добавил Герасимов.
Генштаб продолжает работать над достижением целей спецоперации, добавил он. Ведомство успешно справляется с существующими задачами и обеспечивает безопасность страны с учетом существующих угроз.