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ООН перенаправила вопросы о хранении боеприпасов на украинских АЭС в МАГАТЭ

Политика
ООН перенаправила вопросы о хранении боеприпасов на украинских АЭС в МАГАТЭ

ООН не располагает никакой информацией о складировании западных вооружений, поставляемых в зону конфликта, на территории украинских атомных электростанций. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Дипломат подчеркнул, что лично не осведомлен о наличии оружия на украинских АЭС. Поэтому он посоветовал задать соответствующие вопросы руководству МАГАТЭ.

Ранее официальный представитель генсека ООН высказался о задержках российских удобрений в портах Европейского союза. Стефан Дюжаррик указал на серьезность ситуации и по сложности сравнил ее с кубиком Рубика.
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