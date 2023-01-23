Одесские военкомы задействовали машину скорой помощи для вручения повесток

Однако в ряде Telegram-каналов появилось еще одно видео похожего содержания. На кадрах сотрудники военкомата подкараулили двух юношей, сидя в гражданском автомобиле, и выхватили их прямо с улицы. Влияние на имидж этого инцидента Гуменюк пока никак не прокомментировала.