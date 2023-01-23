Одесские военкомы задействовали машину скорой помощи для вручения повесток

Сотрудники военного комиссариата Одессы использовали машину скорой помощи, чтобы вручать повестки и собирать мобилизованных. Информацию на официальном уровне подтвердила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
В соцсетях разлетелся ролик, как мужчины в камуфляже грузят в автомобиль скорой помощи прохожего. Общественность резко отреагировала на такие методы, а Гуменюк постаралась оправдаться.
«Да, это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта», — заявила она.
Однако в ряде Telegram-каналов появилось еще одно видео похожего содержания. На кадрах сотрудники военкомата подкараулили двух юношей, сидя в гражданском автомобиле, и выхватили их прямо с улицы. Влияние на имидж этого инцидента Гуменюк пока никак не прокомментировала.