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Одесские военкомы задействовали машину скорой помощи для вручения повесток

Общество
Одесские военкомы задействовали машину скорой помощи для вручения повесток

Сотрудники военного комиссариата Одессы использовали машину скорой помощи, чтобы вручать повестки и собирать мобилизованных. Информацию на официальном уровне подтвердила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

В соцсетях разлетелся ролик, как мужчины в камуфляже грузят в автомобиль скорой помощи прохожего. Общественность резко отреагировала на такие методы, а Гуменюк постаралась оправдаться.

«Да, это негативно влияет на имидж. Проводится служебная проверка по использованию такого транспорта», — заявила она.

Однако в ряде Telegram-каналов появилось еще одно видео похожего содержания. На кадрах сотрудники военкомата подкараулили двух юношей, сидя в гражданском автомобиле, и выхватили их прямо с улицы. Влияние на имидж этого инцидента Гуменюк пока никак не прокомментировала.
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