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«Кинопоиск» показал кадры со съемок сериала «Король и Шут»

Общество
«Кинопоиск» показал кадры со съемок сериала «Король и Шут»

Съемки сериала «Король и Шут» завершились в ноябре прошло года. Проект посвящен одноименной рок-группе и ее фронтмену Михаилу Горшеневу.

Над сериалом работали режиссер Рустам Мосафир и сценарист Дмитрий Лемешев. Роли Михаила Горшенева и Андрея Князева сыграли Константин Плотников и Влад Коноплев соответственно. Увидеть артистов в образах можно на новых кадрах, опубликованных порталом «Кинопоиск».

Зрителям покажут восемь серий. Их сюжет будет рассказывать о реальных событиях, переплетенных со сказочным содержанием песен группы «Король и Шут». По словам Плотникова, он не выходил из образа Горшенева даже за пределами съемочной площадки.

Режиссер Мосафир сравнил хиты рок-группы с отдельной вселенной и «олдскульным фэнтези». Он считает, что каждая песня отличается своей фактурой, стилем и особенностями повествования.

Ранее стало известно о завершении съемок сериала «Звездные войны: Опорная команда». Главную роль в проекте исполнил актер Джуд Лоу.
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