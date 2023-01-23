«Кинопоиск» показал кадры со съемок сериала «Король и Шут»

Съемки сериала «Король и Шут» завершились в ноябре прошло года. Проект посвящен одноименной рок-группе и ее фронтмену Михаилу Горшеневу.
Над сериалом работали режиссер Рустам Мосафир и сценарист Дмитрий Лемешев. Роли Михаила Горшенева и Андрея Князева сыграли Константин Плотников и Влад Коноплев соответственно. Увидеть артистов в образах можно на новых кадрах, опубликованных порталом «Кинопоиск».
Зрителям покажут восемь серий. Их сюжет будет рассказывать о реальных событиях, переплетенных со сказочным содержанием песен группы «Король и Шут». По словам Плотникова, он не выходил из образа Горшенева даже за пределами съемочной площадки.
Режиссер Мосафир сравнил хиты рок-группы с отдельной вселенной и «олдскульным фэнтези». Он считает, что каждая песня отличается своей фактурой, стилем и особенностями повествования.
Ранее стало известно о завершении съемок сериала «Звездные войны: Опорная команда». Главную роль в проекте исполнил актер Джуд Лоу.