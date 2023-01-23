Боррель: Германия подтвердила разрешение на экспорт танков Leopard Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на заседании Совета МИД государств Евросоюза подтвердила, что немецкая сторона не намерена запрещать передачу своих танков на нужды армии Украины. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
Бербок накануне заявила журналистам, что Берлин готов дать добро на запросы союзников по экспорту германских танков для ВСУ, если таковые будут озвучены. До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Варшава может поставить Киеву собственные танки «Леопард», не дожидаясь ответа от немцев.
«Министр иностранных дел Германии, как и раньше, заявила, что Германия не блокирует экспорт. Другие страны, которые хотят этот делать, могут экспортировать свои танки Leopard. То есть Германия не блокирует экспорт танков Leopard», — сообщил Боррель по итогам заседания глав дипломатий стран ЕС.
Тем временем в Пентагоне заявили, что украинские войска несут серьезные потери в кровопролитных боях против российских сил. Источник окрестил проходящие на театрах военных действий бои как «очень напряженные».