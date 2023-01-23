Боррель: Германия подтвердила разрешение на экспорт танков Leopard Украине

Бербок накануне заявила журналистам, что Берлин готов дать добро на запросы союзников по экспорту германских танков для ВСУ, если таковые будут озвучены. До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Варшава может поставить Киеву собственные танки «Леопард», не дожидаясь ответа от немцев.