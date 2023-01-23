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Stern: только 25% немцев продолжают считать канцлера Олафа Шольца лидером

Политика
Stern: только 25% немцев продолжают считать канцлера Олафа Шольца лидером

Рейтинг канцлера ФРГ Олафа Шольца значительно снизился после прошедших дебатов на тему поставок танков Leopard 2 украинским войскам. Сейчас политика поддерживают лишь 25% немцев, о чем свидетельствуют результаты опроса компании Forsa.

После дебатов уровень одобрения Шольца сократился на семь процентных пунктов, достигнув 25%. Компетентным канцлера считают 46% участников опроса, что на 15 процентных пункта ниже прошлого рузультата, передает Stern.

Еще 43% немцев заявили, что симпатизируют Шольцу в качестве канцлера. Треть респондентов предположили, что политик знает, что движет людьми. Участниками опроса стали более тысячи человек, он проводился с 19 по 20 января.
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