Stern: только 25% немцев продолжают считать канцлера Олафа Шольца лидером

Рейтинг канцлера ФРГ Олафа Шольца значительно снизился после прошедших дебатов на тему поставок танков Leopard 2 украинским войскам. Сейчас политика поддерживают лишь 25% немцев, о чем свидетельствуют результаты опроса компании Forsa.
После дебатов уровень одобрения Шольца сократился на семь процентных пунктов, достигнув 25%. Компетентным канцлера считают 46% участников опроса, что на 15 процентных пункта ниже прошлого рузультата, передает Stern.
Еще 43% немцев заявили, что симпатизируют Шольцу в качестве канцлера. Треть респондентов предположили, что политик знает, что движет людьми. Участниками опроса стали более тысячи человек, он проводился с 19 по 20 января.