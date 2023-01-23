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Певица Ханна отказалась праздновать собственный день рождения из-за беременности

Шоу-бизнес
Певица Ханна отказалась праздновать собственный день рождения из-за беременности

Жизнь музыкальной исполнительницы Ханны заметно усложнилась из-за беременности. Девушка вынуждена себе во многом отказывать.

На этот раз звезда не стала устраивать пышную вечеринку в честь своего дня рождения. Певица решила, что в этот раз проведет праздник дома в уютной компании.

«Решила не делать никакой тусовки и праздничных ужинов, а отметить день рождения дома с семьей, учитывая, что я уже очень беременная», — поделилась Ханна в личном блоге.

Артистка уже 13 лет живет вместе с бизнесменом Павлом Курьяновым, владеющим лейблом Black Star. У пары есть дочь по имени Адриана, которая была рождена в Майами. Новость о второй беременности Ханны появилась в сентябре прошлого года.
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