Дмитрий Пучков посчитал бессмысленным интервью с Юрием Дудем

Российский блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, побеседовал с журналистом «ИЗОЛЕНТА live» на Rutube. Переводчик порассуждал, есть ли смысл в общении с Юрием Дудем (признан иноагентом в РФ).
Несколько дней назад на YouTube-канале Юрия Дудя✱ вышло интервью с российским актером Оскаром Кучерой. Собеседники на протяжении почти трех часов обсуждали действия РФ на Украине, гражданство США и другие аспекты. Медиаменеджер Петр Лидов поинтересовался, согласился бы Пучков на подобное интервью.
«У меня свои ресурсы есть, с которых я вещаю, и в общении с подобными экземплярами не вижу никакого смысла. Вообще», — цитирует слова блогера Lenta.Ru.
После выхода интервью Оскар Кучера столкнулся с резкой критикой. По мнению пользователей, актер выглядел неубедительно. Сам телезвезда признался, что гордится своей гражданской позицией.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами