Дмитрий Пучков посчитал бессмысленным интервью с Юрием Дудем

Несколько дней назад на YouTube-канале Юрия Дудя✱ вышло интервью с российским актером Оскаром Кучерой. Собеседники на протяжении почти трех часов обсуждали действия РФ на Украине, гражданство США и другие аспекты. Медиаменеджер Петр Лидов поинтересовался, согласился бы Пучков на подобное интервью.