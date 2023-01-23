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Дмитрий Пучков посчитал бессмысленным интервью с Юрием Дудем

Общество
Дмитрий Пучков посчитал бессмысленным интервью с Юрием Дудем

Российский блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, побеседовал с журналистом «ИЗОЛЕНТА live» на Rutube. Переводчик порассуждал, есть ли смысл в общении с Юрием Дудем (признан иноагентом в РФ).

Несколько дней назад на YouTube-канале Юрия Дудя✱ вышло интервью с российским актером Оскаром Кучерой. Собеседники на протяжении почти трех часов обсуждали действия РФ на Украине, гражданство США и другие аспекты. Медиаменеджер Петр Лидов поинтересовался, согласился бы Пучков на подобное интервью.

«У меня свои ресурсы есть, с которых я вещаю, и в общении с подобными экземплярами не вижу никакого смысла. Вообще», — цитирует слова блогера Lenta.Ru.

После выхода интервью Оскар Кучера столкнулся с резкой критикой. По мнению пользователей, актер выглядел неубедительно. Сам телезвезда признался, что гордится своей гражданской позицией.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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