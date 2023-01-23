Украина пытается добиться поставок западных танков для наступления. Требование Киева публично высмеял американский ветеран ВМФ Джек Пособец.
Пентагон уже заявлял, что не видит смысла в поставках танков Abrams, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В качестве аргументов приводятся сложности в обслуживании, большой объем технической и логистической поддержки. По мнению ветерана, США стоит пересмотреть свои планы.
«Согласен, президент США Джо Байден должен немедленно отправить Абрамс на Украину», — написал в Twitter Пособец и прикрепил фотографию демократа Стейси Абрамс.
Демократ Абрамс борется за права избирателей, но дважды проигрывала выборы за должность губернатора Джордии. Шутку американского ветерана поддержали в Сети и поинтересовались, какая у этой «техники» модификация.
Против поставок тяжелых танков Украине выступила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее мнению, такая военная помощь лишь усугубит конфликт.