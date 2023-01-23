Американский ветеран публично высмеял желание Украины заполучить западные танки

Пентагон уже заявлял, что не видит смысла в поставках танков Abrams, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В качестве аргументов приводятся сложности в обслуживании, большой объем технической и логистической поддержки. По мнению ветерана, США стоит пересмотреть свои планы.