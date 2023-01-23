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Американский ветеран публично высмеял желание Украины заполучить западные танки

Политика
Американский ветеран публично высмеял желание Украины заполучить западные танки

Украина пытается добиться поставок западных танков для наступления. Требование Киева публично высмеял американский ветеран ВМФ Джек Пособец.

Пентагон уже заявлял, что не видит смысла в поставках танков Abrams, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». В качестве аргументов приводятся сложности в обслуживании, большой объем технической и логистической поддержки. По мнению ветерана, США стоит пересмотреть свои планы.

«Согласен, президент США Джо Байден должен немедленно отправить Абрамс на Украину», — написал в Twitter Пособец и прикрепил фотографию демократа Стейси Абрамс.

Демократ Абрамс борется за права избирателей, но дважды проигрывала выборы за должность губернатора Джордии. Шутку американского ветерана поддержали в Сети и поинтересовались, какая у этой «техники» модификация.

Против поставок тяжелых танков Украине выступила лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. По ее мнению, такая военная помощь лишь усугубит конфликт.
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