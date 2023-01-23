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Шойгу согласовал порядок выплат мобилизованным россиянам

Общество
Шойгу согласовал порядок выплат мобилизованным россиянам

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок ежемесячных выплат россиянам, призванным на службу в рамках частичной мобилизации. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Согласно ему, мобилизованные россияне получают выплаты со дня назначения или заключения контракта. Одновременно с денежным довольствием гражданам также начисляются социальные пособия.

«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы», — говорится в указе.

Ранее Минобороны перечислило льготы, на которые могут рассчитывать мобилизованные россияне. По данным ведомства, они будут равноценны с участниками СВО.
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