Шойгу согласовал порядок выплат мобилизованным россиянам

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок ежемесячных выплат россиянам, призванным на службу в рамках частичной мобилизации. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
Согласно ему, мобилизованные россияне получают выплаты со дня назначения или заключения контракта. Одновременно с денежным довольствием гражданам также начисляются социальные пособия.
«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам России, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы», — говорится в указе.
Ранее Минобороны перечислило льготы, на которые могут рассчитывать мобилизованные россияне. По данным ведомства, они будут равноценны с участниками СВО.