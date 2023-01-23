Фонд Андрея Сахарова внесли в перечень нежелательных иностранных НПО

Деятельность иностранной неправительственной организации «Фонд Андрея Сахарова» признана нежелательной на территории РФ. Такое решение приняла Генеральная прокуратура России, следует из сообщения на сайте ведомства.
ГП уточнила, что деятельность Фонда Андрея Сахарова угрожает основам конституционного строя и безопасности страны. Сведения о принятом решении направили в Минюст для публикации и внесения данных в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
Целью Фонда, как заявлено на официальном сайте американской организации, является сохранение «научного и этического наследия Андрея Сахарова». Сам Сахаров был известным физиком, диссидентом и одним из создателей первой советской водородной бомбы.