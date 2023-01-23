Фонд Андрея Сахарова внесли в перечень нежелательных иностранных НПО

ГП уточнила, что деятельность Фонда Андрея Сахарова угрожает основам конституционного строя и безопасности страны. Сведения о принятом решении направили в Минюст для публикации и внесения данных в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.