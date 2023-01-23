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Немецкой радиостанции пришлось извиняться за призыв прекратить вооружать ВСУ

Общество
Немецкой радиостанции пришлось извиняться за призыв прекратить вооружать ВСУ

Сотрудник государственной немецкой радиостанции MDR aktuell Ромми Арндт выступил за прекращение вооружения Украины. Его слова вызвали скандал, из-за которого СМИ пришлось извиняться.

Редактор во время эфира призвал власти Германии отказаться от поставок наступательной бронетехники украинским войскам. По его словам, политика немецкого канцлера Олафа Шольца ведет страну к прямому боевому конфликту с Россией, что является нарушением обязанности правительства защищать свой народ.

Слова Арндта вызвали бурную критику со стороны политиков и журналистов. После этого радиостанции пришлось опубликовать заявление с извинениями.

«Это заявление не соответствует нашим журналистским критериям качества», — говорится на сайте вещателя.

Польские журналисты ранее высмеяли Шольца за отсутствие четкой позиции по отправке немецких танков Leopard на Украину. Они сравнили политика со страусом, который прячет голову в песок.
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