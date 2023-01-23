Немецкой радиостанции пришлось извиняться за призыв прекратить вооружать ВСУ

Сотрудник государственной немецкой радиостанции MDR aktuell Ромми Арндт выступил за прекращение вооружения Украины. Его слова вызвали скандал, из-за которого СМИ пришлось извиняться.
Редактор во время эфира призвал власти Германии отказаться от поставок наступательной бронетехники украинским войскам. По его словам, политика немецкого канцлера Олафа Шольца ведет страну к прямому боевому конфликту с Россией, что является нарушением обязанности правительства защищать свой народ.
Слова Арндта вызвали бурную критику со стороны политиков и журналистов. После этого радиостанции пришлось опубликовать заявление с извинениями.
«Это заявление не соответствует нашим журналистским критериям качества», — говорится на сайте вещателя.
Польские журналисты ранее высмеяли Шольца за отсутствие четкой позиции по отправке немецких танков Leopard на Украину. Они сравнили политика со страусом, который прячет голову в песок.