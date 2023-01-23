Немецкой радиостанции пришлось извиняться за призыв прекратить вооружать ВСУ

Редактор во время эфира призвал власти Германии отказаться от поставок наступательной бронетехники украинским войскам. По его словам, политика немецкого канцлера Олафа Шольца ведет страну к прямому боевому конфликту с Россией, что является нарушением обязанности правительства защищать свой народ.