Французы предложили Зеленскому обращаться с новыми просьбами к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на увеличении поставок западного оружия для ВСУ. Очередная такая просьба не на шутку разозлила пользователей социальной сети Twitter из Франции.
Ранее руководитель французского движения «Патриоты» Флоран Филиппо опубликовал пост, в котором сравнил Владимира Зеленского с мафиози. Многие соотечественники согласились с политиком, обвинив главу иностранного государства в попытке начать третью мировую войну.
При этом некоторые комментаторы иронично посоветовали украинскому лидеру обратиться за поставками оружия к президенту РФ Владимиру Путину.
«Удивительно, Украина не состоит ни в НАТО, ни в ЕС, однако Зеленский умудряется раздавать им приказы с первой страницы журнала Vogue», — добавил пользователь.
Также были те, кого возмутило поведение западных политиков. Они отметили, что представители власти идут на поводу у «диктатора Зеленского».
Ранее президент Украины сделал неожиданное признание насчет снабжения армии зарубежными танками. По словам главы государства, поставки тяжелых вооружений не помогут киевскому режиму кардинальным образом изменить исход конфликта.