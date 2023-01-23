Прокуратура Саратовской области проведет проверку в связи с крупной аварией на теплосетях

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил провести проверку аварии, произошедшей ранее на тепловых сетях. Известно, что в результате инцидента без отопления остались 80 многоквартирных домов и шесть объектов социальной сферы.
Речь идет о происшествии по улице Навашина Кировского района Саратова. Отмечается, что помимо прочего, ряд домов будут находится в зоне пониженных параметров подачи тепла. Подобные обстоятельства затронут 160 многоквартирных зданий и 16 объектов соцсферы.
Сотрудники «Саратовского» ПАО «Т Плюс» уже приступили к ремонтным работам. Подключение домов к теплоснабжению будет проводиться по графику.
Ранее сообщалось об аварии на теплосетях в Петербурге. Происшествие случилось в Центральном районе города на Новгородской улице.