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Прокуратура Саратовской области проведет проверку в связи с крупной аварией на теплосетях

Происшествия
Прокуратура Саратовской области проведет проверку в связи с крупной аварией на теплосетях

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил провести проверку аварии, произошедшей ранее на тепловых сетях. Известно, что в результате инцидента без отопления остались 80 многоквартирных домов и шесть объектов социальной сферы.

Речь идет о происшествии по улице Навашина Кировского района Саратова. Отмечается, что помимо прочего, ряд домов будут находится в зоне пониженных параметров подачи тепла. Подобные обстоятельства затронут 160 многоквартирных зданий и 16 объектов соцсферы.

Сотрудники «Саратовского» ПАО «Т Плюс» уже приступили к ремонтным работам. Подключение домов к теплоснабжению будет проводиться по графику.

Ранее сообщалось об аварии на теплосетях в Петербурге. Происшествие случилось в Центральном районе города на Новгородской улице.
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