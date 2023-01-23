Евгений Пригожин объяснил, почему сравнил Соледар со Сталинградом

В ряде Telegram-каналов появилась критика заявлений Евгения Пригожина, который сравнил Соледар со Сталинградом. В ответ бизнесмен представил несколько видеороликов, демонстрирующих пейзажи на подъезде к разрушенному городу.
На кадрах, опубликованных на странице пресс-службы Пригожина, видно руины Соледара. От некоторых зданий в буквальном смысле остались только стены или фундамент. В кадр также попали сожженные машины, повсюду лежат упавшие деревья.
«С уважением отношусь к истории предков, но вот несколько видео, которые я снял из окон машины на подъезде к Соледару (звук убрал, чтобы никого не шокировать)», – прокомментировал опубликованные видеозаписи бизнесмен.
Соледар был освобожден силами ЧВК «Вагнер» 11 января. Предприниматель подтвердил, что штурм города производился исключительно силами «музыкантов».