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ООН сравнила поставки российских удобрений с кубиком Рубика

Общество
ООН сравнила поставки российских удобрений с кубиком Рубика

Российские удобрения продолжают задерживаться в европейских портах из-за ряда проблем. Об этом сообщил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, ситуацию можно сравнить с кубиком Рубика. Возникшая проблема является сложной, а сама задержка удобрений «очень плохим» фактом, и во всем этом задействовано много составляющих.

«Это похоже на кубик Рубика. Задействован ряд игроков — будь это ЕС, многосторонние банки, компании, доставщики, страховые компании», — заявил Дюжаррик.

Как сообщал ранее представитель генсека, ООН продолжает работать над снятием ограничений по экспорту российских удобрений. По его словам, организация старается добиться прогресса всеми силами.
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