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Глава Конференции ООН по торговле и развитию до конца недели посетит Россию

Политика
Глава Конференции ООН по торговле и развитию до конца недели посетит Россию

Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан в ближайшие дни приедет в Россию с рабочим визитом. Информацию об этом подтвердили во всемирной организации.

Целью визита Гринспан станет обсуждение зерновой сделки. Точная дата ее прибытия не уточняется.

МИД России ранее опроверг обвинения ООН в затягивании инспекции судов, которые сейчас находятся в территориальных водах Турции. В ведомстве напомнили, что за список очередности их проверок и прохода отвечает украинская сторона, а российские представители в этом не участвуют.
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