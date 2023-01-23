Глава Конференции ООН по торговле и развитию до конца недели посетит Россию

Глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспан в ближайшие дни приедет в Россию с рабочим визитом. Информацию об этом подтвердили во всемирной организации.
Целью визита Гринспан станет обсуждение зерновой сделки. Точная дата ее прибытия не уточняется.
МИД России ранее опроверг обвинения ООН в затягивании инспекции судов, которые сейчас находятся в территориальных водах Турции. В ведомстве напомнили, что за список очередности их проверок и прохода отвечает украинская сторона, а российские представители в этом не участвуют.