Глава Конференции ООН по торговле и развитию до конца недели посетит Россию

МИД России ранее опроверг обвинения ООН в затягивании инспекции судов, которые сейчас находятся в территориальных водах Турции. В ведомстве напомнили, что за список очередности их проверок и прохода отвечает украинская сторона, а российские представители в этом не участвуют.