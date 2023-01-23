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Пентагон: Украина несет большие потери в напряженных боях

Армия
Пентагон: Украина несет большие потери в напряженных боях

Вооруженные формирования Украины столкнулись с большими потерями, однако конкретные цифры называть нельзя из соображений безопасности. Об этом заявил высокопоставленный военный источник в Пентагоне, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сейчас для Киева особенно важна помощь со стороны Соединенных Штатов и союзников. В связи с этим Западу нельзя ослаблять свою поддержку Украины в оборонной сфере.

«Украина также столкнулась с высокими потерями. Бои очень напряженные», — отметил источник.

Ранее Пентагон заявил о готовности поддерживать Украину во всех ее операциях. В частности, речь шла о «захвате» территории Крыма.
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