Французские пекари протестуют против роста тарифов

Как сообщили представители объединения «Коллектив выживания пекарен и ремесел», рост стоимости энергоносителей ударил по все отрасли, в то время, как правительственные субсидии затронули лишь малый бизнес. В то же время более крупные пекарни вынуждены сталкиваться с ростом тарифов, которые подскочили от двух до пяти раз.