Французские пекари протестуют против роста тарифов

Париж, 23 января. Владельцы французских пекарен вышли на акцию протеста с требованием распространить «тарифный щит» на все предприятия отрасли, которая страдает из-за стремительного роста стоимости электроэнергии.
Как сообщили представители объединения «Коллектив выживания пекарен и ремесел», рост стоимости энергоносителей ударил по все отрасли, в то время, как правительственные субсидии затронули лишь малый бизнес. В то же время более крупные пекарни вынуждены сталкиваться с ростом тарифов, которые подскочили от двух до пяти раз.
«Я плачу 1000 евро в месяц за электричество в своей пекарне и буду платить 4000 евро! Мы уже видели, как закрываются некоторые предприятия, и мы не можем этого принять», — заявил Фредерик Рой — один из организаторов акции.
Сообщается, что пекари пройдут маршем от площади Нации в Париже до здания министерства экономики. Также акции протеста запланированы и в других городах страны.
Несколько дней назад по всей Франции прошли многочисленные акции протеста против пенсионной реформы. Согласно планам правительства, отныне французы будут выходить на заслуженный отдых в 64 года вместо прежних 62 лет. На 31 января запланировано проведение общенациональной акции протеста, в которой планируют взять участие более миллиона человек.