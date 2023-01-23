Посольство Швеции объявило о возобновлении оформления виз для россиян

Шведские власти планируют возобновить выдачу виз гражданам России. Соответствующий анонс в официальных соцсетях опубликовала дипломатическая миссия королевства в Москве.
Напомним, 16 января 2023 года представители Стокгольма заявили о невозможности оформить документы на въезд в страну. При этом дипломаты сослались на технические неполадки.
Сотрудники посольства призвали россиян, желающих получить визы, внимательно следить за новостями. В результате на устранение проблем потребовалась неделя.
«Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global», — говорится в сообщении дипмиссии.
Ранее стало известно, какие государства без проблем оформляют шенгенские визы для россиян. В их числе оказались Венгрия, Исландия и Швейцария.