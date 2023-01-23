Боррель: объем годовой помощи Украине от ЕС достиг 49 млрд евро

Размер седьмого транша военной помощи Киеву составит еще 500 млн евро, добавил Боррель. По его словам, еще 45 млн евро планируется взять из Европейского фонда мира, эти средства пойдут на обучение украинских солдат. В связи с этим общая военная помощь Киеву составит 3,6 млрд евро.