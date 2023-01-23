Боррель: объем годовой помощи Украине от ЕС достиг 49 млрд евро

Страны Евросоюза за последний год передали Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь на 49 млрд евро. Такое заявление сделал глава дипломатии союза Жозеп Боррель на заседании глав европейских МИД в Брюсселе.
Размер седьмого транша военной помощи Киеву составит еще 500 млн евро, добавил Боррель. По его словам, еще 45 млн евро планируется взять из Европейского фонда мира, эти средства пойдут на обучение украинских солдат. В связи с этим общая военная помощь Киеву составит 3,6 млрд евро.
Италия на следующей неделе подготовит шестой пакет военной помощи Украине. Его содержание пока не раскрывается, но в него могут войти управляемые ракеты Aspide.