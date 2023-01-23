Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 23 января.
Россия
Украинские войска обстреляли село Волфино в Курской области, выпустив шесть снарядов. В результате попадания боеприпаса в линию электропередач прервалось энергоснабжение еще трех населенных пунктов в этом районе: Попово-Лежачи, Теткино и Краснооктябрьский. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений, завершение работ ожидается в кратчайшие сроки.
В Мелитопольский район Запорожской области доставили партию гумпомощи для местных детских садов, сообщает РИА Новости. В нее вошли игрушки, книжки, канцелярские принадлежности и наборы для творчества.
Согласно заявлению Минобороны, за сутки ВС РФ нанесли череду ударов высокоточным оружием по целям в Запорожской и Днепропетровской областях. В результате одной из атак удалось уничтожить американскую реактивную систему залпового огня HIMARS вместе с экипажем, а также одну РСЗО «Град».
События в Донбассе
В Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские войска вновь обстреляли несколько населенных пунктов. Целями стали административный центр региона, Ясиноватая, Горловка, Зайцево и Гольмовский. Как сообщается, в Горловке ранен один гражданский, также пострадали три человека в Донецке. В Ясиноватой боеприпасы попали по школе и районной больнице, о чем сообщила мэрия города.
Тем временем на передовой продолжаются сражения. Как передает РИА Новости, на отбитых у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позициях российские бойцы захватили редкий трофей — боекомплект для американского автоматического 40-мм гранатомета Mk47 Striker. Собеседник издания рассказал, что прежде западное оружие встречалось на этом участке фронта нечасто, однако в последнее время число подобных находок выросло. При этом именно такие боеприпасы боец в зоне СВО прежде не видел.
Украина
После коррупционного скандала в Киеве Верховная рада собралась усилить контроль над закупками в министерстве обороны Украины, сообщила депутат Марьяна Безуглая. Причиной скандала стало расследование местных СМИ, которые обнародовали данные о закупках продуктов для ВСУ по завышенным в несколько раз ценам.
Несмотря на многочисленные случаи отмывания денег, Запад не перестает оказывать всестороннюю помощь киевскому режиму. Представители Швеции подтвердили, что главы МИД Евросоюза согласовали выделение Украине седьмого транша финансирования на закупки оружия в размере 500 миллионов евро. Таким образом общие затраты из Европейского фонда мира в этой области достигнут 3,6 миллиарда евро.
Офис генпрокурора Украины сообщил об аресте двух самолетов Ан-148, принадлежащих российскому акционерному обществу. По решению совета нацбезопасности страны против АО были введены различные санкции, в том числе экономические.