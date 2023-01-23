События на Украине к 21:00 23 января: Киев арестовал два российских самолета, ВСУ потеряли HIMARS с экипажем

Тем временем на передовой продолжаются сражения. Как передает РИА Новости, на отбитых у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позициях российские бойцы захватили редкий трофей — боекомплект для американского автоматического 40-мм гранатомета Mk47 Striker. Собеседник издания рассказал, что прежде западное оружие встречалось на этом участке фронта нечасто, однако в последнее время число подобных находок выросло. При этом именно такие боеприпасы боец в зоне СВО прежде не видел.