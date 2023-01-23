Глава Центрального банка Ирака ушел в отставку на фоне падения курса национальной валюты

Также стоит отметить, что в конце прошлого года Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких банков, работавших с Ираном. Оправдали этот шаг опасениями в связи с тем, что твердая валюта с их помощью может направляться в соседнее государство. Именно на этом фоне Федеральная резервная система США начала принимать меры, замедляющие приток долларов в Ирак.