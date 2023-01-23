Глава Центрального банка Ирака ушел в отставку на фоне падения курса национальной валюты

Власти назначили временного руководителя на место добровольно оставившего пост чиновника.
Премьер-министр Ирака Мухаммад Шиа ас-Судани сменил главу Центрального банка страны после резкого падения курса национальной валюты. Мустафа Галеб Мухиф, занимавший данный пост с 2020 года, ушел в отставку по собственной инициативе. И.о. руководителя ЦБ стал Мухсен аль-Аллак.
С середины ноября национальная валюта Ирака подешевела на 7%. К концу минувшей недели официальный курс составлял 1470 динаров за доллар США.
Данная тенденция сказалась на рынке государства: экономисты отмечают покупательную способность граждан. При этом владельцы магазинов жалуются на то, что им каждый день приходится менять ценники на импортных товарах, ежедневно растущих в стоимости. Причем касается это и ключевых ресурсов, поскольку Багдад помимо прочего закупает за рубежом пшеницу и газ.
Аналитики и официальные лица страны говорят, что колебания курса совпадают с усилиями по приведению банковской системы Ирака в соответствие стандартам, выдвигаемым для подключения к международной платформе SWIFT. Эти шаги необходимы Багдаду для получения своих средств с американских счетов и были начаты именно в ноябре 2022 года.
Предполагается, что внедрение SWIFT обеспечит большую прозрачность, позволит бороться с отмыванием денег и окажет содействие в реализации санкционных инициатив, касающихся «недружественных» США государств, таких как Россия, Иран, Сирия, Йемен и других.
Теперь иракские банки должны осуществлять переводы через международную электронную платформу, и если у Федеральной резервной системы Соединенных Штатов появляются в их отношении какие-либо сомнения, транзакции блокируются.
«В результате ежедневные банковские переводы в Ирак из США сократились с 240 млн долларов до всего 22 млн», — заявил в интервью ближневосточным СМИ экономист Сафван Абдул Халим.
Также стоит отметить, что в конце прошлого года Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких банков, работавших с Ираном. Оправдали этот шаг опасениями в связи с тем, что твердая валюта с их помощью может направляться в соседнее государство. Именно на этом фоне Федеральная резервная система США начала принимать меры, замедляющие приток долларов в Ирак.
При этом обесценивание иракского динара происходит в то время, когда валютные резервы страны достигают рекордно высокого уровня. Сейчас они составляют около 100 млрд долларов. Тем не менее стоимость продуктов растет, а рядовые граждане проявляют по этому поводу все большую обеспокоенность.