Принц Гарри получил 20 млн долларов еще до публикации скандальных мемуаров

Управляющий директор издательства Penguin Random House Ларри Финли сообщил, что «Запасной» смогли обойти по продажам только книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер». В своих мемуарах принц Гарри делится интимными подробностями о себе и разоблачает членов королевской семьи.