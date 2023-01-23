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Принц Гарри получил 20 млн долларов еще до публикации скандальных мемуаров

Общество
Принц Гарри получил 20 млн долларов еще до публикации скандальных мемуаров

Принц Гарри заработал баснословную сумму на мемуарах «Запасной». Еще до публикации скандальных откровений о королевской семье герцог Сассекский получил 20 млн долларов.

Процент от продаж принес принцу Гарри еще 16 млн долларов, сообщает издание The Mirrow. Мемуары стали хитом продаж в Великобритании и попали в Книгу рекордов Гиннесса, как самое быстропродаваемое произведение.

Управляющий директор издательства Penguin Random House Ларри Финли сообщил, что «Запасной» смогли обойти по продажам только книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер». В своих мемуарах принц Гарри делится интимными подробностями о себе и разоблачает членов королевской семьи.
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