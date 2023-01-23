Принц Гарри получил 20 млн долларов еще до публикации скандальных мемуаров

Принц Гарри заработал баснословную сумму на мемуарах «Запасной». Еще до публикации скандальных откровений о королевской семье герцог Сассекский получил 20 млн долларов.
Процент от продаж принес принцу Гарри еще 16 млн долларов, сообщает издание The Mirrow. Мемуары стали хитом продаж в Великобритании и попали в Книгу рекордов Гиннесса, как самое быстропродаваемое произведение.
Управляющий директор издательства Penguin Random House Ларри Финли сообщил, что «Запасной» смогли обойти по продажам только книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер». В своих мемуарах принц Гарри делится интимными подробностями о себе и разоблачает членов королевской семьи.