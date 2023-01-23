Депутат Сипягин поддержал Указ президента об отмене публикаций сведений о должностных лицах

Депутаты Государственной думы и сенаторы с марта перестанут публично раскрывать данные о доходах и недвижимости, сообщает издание «Ведомости». В силу вступает Указ президента РФ Владимира Путина, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции (СВО). Указ был подписан в декабре 2022 года.