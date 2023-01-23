Депутат Сипягин поддержал Указ президента об отмене публикаций сведений о должностных лицах

Депутаты Государственной думы и сенаторы с марта перестанут публично раскрывать данные о доходах и недвижимости, сообщает издание «Ведомости». В силу вступает Указ президента РФ Владимира Путина, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции (СВО). Указ был подписан в декабре 2022 года.
Запрет продлится до издания соответствующих нормативных правовых актов отменяющих этот указ. Вместо этого будут показывать лишь статистические данные (например, выявлены ли нарушения), но конкретные сведения о доходах и имуществе будут скрыты.
Первый заместитель Председателя Комитета по науке и высшему образованию, депутат Государственной думы Владимир Сипягин полностью поддерживает введенный президентом Указ. Об этом он сообщил корреспонденту ФАН.
«В нынешней ситуации, когда страна проводит СВО, выдавать подробные отчеты о доходах и недвижимости, депутатов и чиновников считаю нецелесообразным. С точки зрения безопасности. Соответствующие органы и так знают о доходах и расходах депутатов и чиновников. Так что все под контролем. После того как завершится СВО было бы неплохо вернутся к практике открытости. Мы демократическая страна и нам нечего скрывать», — заявил Сипягин.
Ранее ФАН писал, что в Госдуме состоялось заседание круглого стола: «Обращение лекарственных средств в новых условиях».