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Физиогномист Мифф заявила, что Ходченкова обречена на одиночество

Шоу-бизнес
Физиогномист Мифф заявила, что Ходченкова обречена на одиночество

Физиогномист Елена Мифф проанализировала внешность актрисы Светланы Ходченковой и рассказала, какие черты лица предопредели ее судьбу. Эксперт считает, что звезда обречена на одиночество.

Особой чертой, которая выдает стремление человека к карьерным высотам, являются ярко выраженные скулы. Именно они говорят о строгости характера и ориентацию на самореализацию, отметила эксперт.

Мифф считает, что кинодива обречена на одиночество только потому, что она боится потерять свободу. Более того, Ходченкова, добавила специалист, полностью отдает себя работе.

«Замуж она выйдет, если сама этого захочет», — добавила Мифф в разговоре с Пятым каналом.

Актриса была замужем только один раз. Ее мужем был актер Владимир Яглыч. Супруги были в браке пять лет и развелись в 2010 году.
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