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США и Израиль организовали совместные учения в Средиземном море с установками HIMARS

Армия
США и Израиль организовали совместные учения в Средиземном море с установками HIMARS

Совместные военные учения Соединенных Штатов и Израиля стартовали в восточной части Средиземного моря. Программа получила название «Можжевеловый дуб», сообщили РИА Новости со ссылкой на американское центральное командование.

По имеющимся данным, в широкомасштабных стрельбах планируют задействовать реактивные системы залпового огня HIMARS и 12 военных кораблей. Также в небо поднимут порядка 140 воздушных суден, включая самолеты артиллерийской поддержки AC-130 и бомбардировщики B-52 с различными моделями истребителей.

Союзным войскам предстоит отработать «электронные атаки», перехват летательных аппаратов и подавление системы противовоздушной обороны условного противника. Кроме того, большое внимание уделят разведке при нанесении ракетных ударов и командно-штабному сотрудничеству двух государств.

Текущие учения Израиля и США стали беспрецедентными по своим масштабам. При этом в пресс-релизе американской стороны данное мероприятие охарактеризовано как «рутинное».

Напомним, 21 января состоялись совместные учения Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Белоруссии. Экипажи отработали поисково-спасательные операции.
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