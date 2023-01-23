США и Израиль организовали совместные учения в Средиземном море с установками HIMARS

По имеющимся данным, в широкомасштабных стрельбах планируют задействовать реактивные системы залпового огня HIMARS и 12 военных кораблей. Также в небо поднимут порядка 140 воздушных суден, включая самолеты артиллерийской поддержки AC-130 и бомбардировщики B-52 с различными моделями истребителей.