«Заклятые друзья»: зачем Варшава продолжает дерзить Берлину на официальном уровне

Сегодня, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard. Кроме того, Варшава сообщила, что формально запросит одобрение Германии на поставки Украине этих машин из собственного арсенала, однако поступит по своему усмотрению при любом ответе.