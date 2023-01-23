«Заклятые друзья»: зачем Варшава продолжает дерзить Берлину на официальном уровне

Противоречия между Германией и Польшей крайне глубоки и уходят корнями в иторию. Сейчас у Варшавы просто появился повод «пнуть» западного соседа за нерешительность и отыграться за прошлые обиды. Последние заявления польских официальных лиц вполне наглядно это доказывают. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал Профессор, доктор исторических наук, эксперт по Германии Сергей Фокин.
Сегодня, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия попадет в международную изоляцию, если не даст согласия на поставки Украине танков Leopard. Кроме того, Варшава сообщила, что формально запросит одобрение Германии на поставки Украине этих машин из собственного арсенала, однако поступит по своему усмотрению при любом ответе.
«Вы должны понимать, что между Германией и Польшей отношения хуже, чем между нами и Польшей. И всегда они такими были. Понятно, что Варшава хочет, чтоб немецкие танки ступили на русскую землю Донбасса. При этом я отмечу, что у самой Германии танков дефицит. Всего «Леопардов» на вооружении бундесвера чуть более 300. Из которых 90 на ремонте. Это же смех. Даже 1-танковая армия, дислоцированная под Дрезденом, имела больше машин на вооружении. Я сам в ней служил. Немцы же не идиоты совсем остаться без вооружений и подарить все кому-то», — рассказал эксперт.
Ранее Варшава неоднократно требовала от Берлина репарации за ущерб, причиненный стране Второй Мировой. Однако ответ властей ФРГ оставался неизменно отрицательным.