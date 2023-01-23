ВС Буркина-Фасо отчитались об успехах контртеррористических мероприятий за последний месяц

Уагадугу, 23 января. Управление по связям с общественностью Вооруженных сил Буркина-Фасо опубликовало отчет об успехах армии республики за прошедший месяц.
Сотрудники ведомства сообщают, что ситуация с безопасностью в нескольких регионах государства заметно улучшилась. ВС страны активно оттесняют боевиков, освобождают заложников, а также конфискуют их технику и вооружение.
Кроме того, Вооруженные силы Буркина-Фасо возобновили поставки продовольствия и товаров первой необходимости в ранее изолированные города. Также представители управления по связям с общественностью отметили, что из-за наступательной динамики бойцов количество нападений на мирных жителей значительно снизилось.
Ранее сотрудники правоохранительных органов республики освободили из плена радикалов более 60 человек. Силовики обнаружили лагерь террористов и в ходе скоординированной операции ликвидировали преступников.
После чего бойцы ВС Буркина-Фасо освободили заложников и доставили их в столицу государства на вертолетах. Пострадавшим оказали медицинскую и психологическую помощь, а после чего вернули пленников к их семьям.