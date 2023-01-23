Развод и девичья фамилия: что нужно сделать, чтобы не испортить себе новую жизнь

В эру МФЦ значительную часть операций можно сделать, не отходя далеко от дома. Первым делом следует посетить МФЦ того района, где у человека постоянная регистрация. В других районах тоже можно посетить Центр документов, но процедура займет гораздо больше времени. Надо будет заполнить анкету и предоставить актуальные фотографии для основного удостоверения личности гражданина РФ.