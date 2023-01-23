Развод и девичья фамилия: что нужно сделать, чтобы не испортить себе новую жизнь

Бывает, что после расставания пары женщины хотят вернуть себе добрачную фамилию. Иногда это связано с желанием отомстить бывшему, иногда оказывается, что родная фамилия более благозвучная, имеют место и другие веские причины, в том числе морального толка. Легко ли провернуть такое мероприятие, узнал ФАН.
В эру МФЦ значительную часть операций можно сделать, не отходя далеко от дома. Первым делом следует посетить МФЦ того района, где у человека постоянная регистрация. В других районах тоже можно посетить Центр документов, но процедура займет гораздо больше времени. Надо будет заполнить анкету и предоставить актуальные фотографии для основного удостоверения личности гражданина РФ.
После получения нового паспорта там же можно подать заявление на изменение данных водительского удостоверения. А вот для получения СНИЛС и ИНН с измененной фамилией, полиса ОМС придется навестить лично районное отделение пенсионного фонда, налоговую инспекцию и страховой стол в поликлинике.
Далее не забудьте уведомить банки, где у вас имеются счета, кредиты и карты, об изменении паспортных данных. Тем, у кого имеется в собственности недвижимость, автомобиль и другое ценное имущество, еще предстоит этап перерегистрации в Росреестре или в МРЭО.
Ранее ФАН узнал у юриста Яны Бондаренко, можно ли расторгнуть навязанный кредитный договор на покупку услуг.