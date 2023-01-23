Более 20 человек погибли при нападении боевиков на востоке ДРК

Киншаса, 23 января. Боевики из группировки «Союзные демократические силы» (ADF) напали на общину Макугве в восточной части ДРК.
Очевидцы происшествия сообщили, что радикалы атаковали деревню поздно ночью, ворвались в местный бар и застали посетителей врасплох. Кроме того, террористы также разграбили и подожгли несколько домов и магазинов.
Представители районных властей рассказали, что погибло по меньшей мере 23 человека и еще трое пропали без вести. Чиновники местного самоуправления призвали правительство республики усилить охрану региона.
Ранее террористы из бандформирования «Движение 23 марта» (М23) похитили более 50 граждан на востоке ДРК. По словам сотрудников правоохранительных органов, боевики захватывают мирных жителей для того, чтобы силой заставить их вступить в группировку.
Количество убитых радикалами из М23 превысило 100 человек. Более 50 из них погибли во время массовых расстрелов в общине Кишише провинции Северное Киву.