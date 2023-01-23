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Памела Андерсон призналась, что ее дважды изнасиловали в молодости

Шоу-бизнес
Памела Андерсон призналась, что ее дважды изнасиловали в молодости

Модель и актриса Памела Андерсон призналась, что в молодости дважды подверглась изнасилованию. Знаменитость долгое время не могла доверять людям после полученной психологической травмы.

Первый случай изнасилования произошел в 12 лет. Андерсон вместе с подругой пришла в гости к ее парню. Пока пара была занята, будущую звезду «Спасателей Малибу» изнасиловал 25-летний друг влюбленных.

«Мне было так стыдно за то, что произошло. Я чувствовала, что это была моя вина», — рассказала Андерсон в фильме «Памела: История любви».

Через два года история повторилась, но она приобрела еще более ужасный поворот. Модель знакомится с парнем, который организовал ее групповое изнасилование. Андерсон призналась, что после пережитого стресса долгое время чувствовала себя бессильной и униженной.
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