Памела Андерсон призналась, что ее дважды изнасиловали в молодости

Модель и актриса Памела Андерсон призналась, что в молодости дважды подверглась изнасилованию. Знаменитость долгое время не могла доверять людям после полученной психологической травмы.
Первый случай изнасилования произошел в 12 лет. Андерсон вместе с подругой пришла в гости к ее парню. Пока пара была занята, будущую звезду «Спасателей Малибу» изнасиловал 25-летний друг влюбленных.
«Мне было так стыдно за то, что произошло. Я чувствовала, что это была моя вина», — рассказала Андерсон в фильме «Памела: История любви».
Через два года история повторилась, но она приобрела еще более ужасный поворот. Модель знакомится с парнем, который организовал ее групповое изнасилование. Андерсон призналась, что после пережитого стресса долгое время чувствовала себя бессильной и униженной.