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Дефицит государственных бюджетов стран ЕС сильно вырос в условиях энергокризиса

Экономика
Дефицит государственных бюджетов стран ЕС сильно вырос в условиях энергокризиса

Евростат зафиксировал существенный рост общего дефицита бюджетов стран Евросоюза с июля по октябрь 2022 года.

С учетом сезонности ВВП отношение дефицита госбюджетов в третьем квартале составило 3,3% в еврозоне и 3,2% в Евросоюзе. Так, в Германии этот показатель составил 4,5% ВВП, что более чем вдвое больше запланированного.

Основной причиной роста бюджетного дефицита называется «значительное увеличение общих расходов». Речь идет в том числе о смягчение влияния высокой стоимости топлива в условиях энергетического кризиса в регионе.
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