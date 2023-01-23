Дефицит государственных бюджетов стран ЕС сильно вырос в условиях энергокризиса

Евростат зафиксировал существенный рост общего дефицита бюджетов стран Евросоюза с июля по октябрь 2022 года.
С учетом сезонности ВВП отношение дефицита госбюджетов в третьем квартале составило 3,3% в еврозоне и 3,2% в Евросоюзе. Так, в Германии этот показатель составил 4,5% ВВП, что более чем вдвое больше запланированного.
Основной причиной роста бюджетного дефицита называется «значительное увеличение общих расходов». Речь идет в том числе о смягчение влияния высокой стоимости топлива в условиях энергетического кризиса в регионе.