СМИ: Американский ВПК не готов к конфликту с Китаем

Вашингтон, 23 января. Американский военно-промышленный комплекс не готов к конфликту с Китаем. Об этом предупредил старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Сет Джонсом.
Согласно результатам исследования, которое было проведено аналитическим центром, война на Украине выявила широко распространенные проблемы в американской военной промышленности, которые могут подорвать способность вооруженных сил США вести затяжную войну против Китая.
«Суть в том, что военно-промышленный комплекс, по моему мнению, не подготовлен к той обстановке безопасности, которая существует сейчас», — заявил он.
По словам Джонсома, при составлении отчета сотрудники центра выслушали мнения высокопоставленных военных, представителей министерства обороны, конгресса, промышленности и других правительственных чиновников. По их мнению, в случае потенциального конфликта с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе у американской армии достаточно быстро закончатся боеприпасы.
«Как вы можете проводить эффективное сдерживание, если у вас нет достаточных запасов тех видов боеприпасов, которые вам понадобятся для сценария конфликта в Тайваньском проливе?», — вопрошает аналитик.
Согласно результатам исследования, проблемы с промышленной базой, частично являющиеся результатом устаревших процедур заключения военных контрактов и неповоротливой бюрократии, в настоящее время влияют на способность создать надежный фактор сдерживания в Индо-Тихоокеанском регионе или противостоять Китаю в военном конфликте.
Темпы потребления оружия и боеприпасов со стороны ВСУ демонстрируют проблемы, с которыми может столкнуться американский ВПК в затяжном конфликте из-за Тайваня. Например, на производство такого количества ракет Javelin, которое было отправлено на Украину с августа прошлого года, американской оборонке понадобится семь лет. Количество зенитных систем Stinger, предоставленных Киеву, примерно соответствует количеству систем, экспортированных за рубеж за последние 20 лет, говорится в исследовании. Более миллиона снарядов калибра 155 мм, отправленных Вашингтоном на Украину, сократили собственные запасы вооруженных сил США, которые, согласно исследованию, в настоящее время считаются низкими.
«Военно-промышленному комплексу потребуются годы, чтобы произвести и доставить достаточное количество критически важных систем вооружения и боеприпасов и восполнить израсходованные запасы», — отмечают авторы доклада.
Ряд симуляций, в ходе которых CSIS провели моделирование возможных сценариев конфликта вокруг Тайваня, показали, что запасы вооружений, которые имеются у США, будут израсходованы в течение недели после начала боевых действий.