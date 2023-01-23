СМИ: Американский ВПК не готов к конфликту с Китаем

Темпы потребления оружия и боеприпасов со стороны ВСУ демонстрируют проблемы, с которыми может столкнуться американский ВПК в затяжном конфликте из-за Тайваня. Например, на производство такого количества ракет Javelin, которое было отправлено на Украину с августа прошлого года, американской оборонке понадобится семь лет. Количество зенитных систем Stinger, предоставленных Киеву, примерно соответствует количеству систем, экспортированных за рубеж за последние 20 лет, говорится в исследовании. Более миллиона снарядов калибра 155 мм, отправленных Вашингтоном на Украину, сократили собственные запасы вооруженных сил США, которые, согласно исследованию, в настоящее время считаются низкими.