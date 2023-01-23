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Неизвестные разожгли костер на могиле кладбища в Воронеже

Происшествия
Неизвестные разожгли костер на могиле кладбища в Воронеже

Жительница Воронежа рассказала, что видела костер на кладбищенской могиле. Она предоставила видеозапись, сделанную на кладбище.

На кадрах засняты полыхающие бревна. Могильный памятник был убран немного в сторону, сообщило издание «МОЕ! Online».

С рассказом женщины частично не согласился охранник кладбища. Он подтвердил, что костер был, но его развели так, чтобы отогреть замерзший грунт для рытья могилы.

По словам жителей Воронежа, на этом кладбище летом прошлого года произошел пожар. Злоумышленники целенаправленно сжигали венки и кресты, стоявшие на нескольких могилах.
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