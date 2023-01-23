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Обвиняемого в коммерческом подкупе директора ВостНИИ арестовали в Кемерово

Происшествия
Обвиняемого в коммерческом подкупе директора ВостНИИ арестовали в Кемерово

Директор ООО «НПЦ ВостНИИ», который обвиняется в коммерческом подкупе, проведет следующие два месяца в СИЗО. Такую меру пресечения для него избрал Центральный райсуд Кемерово. Об этом сообщает пресс-служба кузбасских судов.

По данным следствия, часть сотрудников ВостНИИ, который занимается лицензированием угольных предприятий, создали организацию с похожим названием. От имени этой компании они подкупали промышленников, чтобы те заключали контракты именно с ними. При этом выполнением работ занимались работники первого предприятия.
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