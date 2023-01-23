Обвиняемого в коммерческом подкупе директора ВостНИИ арестовали в Кемерово

По данным следствия, часть сотрудников ВостНИИ, который занимается лицензированием угольных предприятий, создали организацию с похожим названием. От имени этой компании они подкупали промышленников, чтобы те заключали контракты именно с ними. При этом выполнением работ занимались работники первого предприятия.