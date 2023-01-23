Власти Латвии обязали посла России Ванина уехать из республики до 24 февраля

Послу России Михаилу Ванину необходимо уехать из Латвии до 24 февраля текущего года. Об этом свидетельствует заявление МИД республики.
Его представители добавили, что российского посла вызвали во внешнеполитическое ведомство. Там Ванину сообщили о решении руководства страны касательно дипломатических отношений с официальной Москвой.
«Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года. Посол Латвийской Республики в России покинет Россию до 24 февраля», — указано в сообщении министерства.
Ранее МИД России предупредил о понижении уровня дипотношений с Эстонией. Таким образом Москва отреагировала на сокращение состава своего посольства со стороны Таллина. Соответствующий пост появился в официальном Telegram-канале ведомства.